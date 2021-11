Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:03

LA VISITA

ASSISI Circa tre ore da trascorrere insieme a 500 poveri provenienti da diverse parti d'Europa. Un tempo breve, ma intenso, di ascolto e preghiera. Questo prevede il programma della giornata che Francesco trascorrerà venerdì ad Assisi. Sarà un incontro di preghiera e testimonianze che farà da battistrada alla quinta giornata mondiale dei poveri in programma domenica e voluta da Francesco proprio per sollecitare la chiesa e i fedeli ad uscire per incontrare la povertà nelle varie accezioni in cui nel mondo moderno si manifestano e tendere la mano verso chi è più bisognoso. Il Papa arriverà alle 9 e sarà accolto sul sagrato della basilica di Santa Maria degli Angeli dalle autorità e da circa 500 persone. A Papa Francesco verranno consegnati simbolicamente da alcuni poveri il mantello e il bastone del Pellegrino, ad indicare che tutti sono venuti pellegrini nei luoghi di San Francesco, per ascoltare la sua parola. Da lì insieme, si avvieranno in processione verso la basilica.

In un primo momento Francesco, ripercorrendo i gesti del santo di Assisi, si soffermerà a pregare nella Porziuncola, luogo tra i più importanti nella vita del frate, che in quel tempo amava accogliere i suoi confratelli, i numerosi poveri e dove Santa Chiara decise di consacrarsi al Signore. Lì, compirà anche un gesto significativo: alla fine della celebrazione benedirà infatti una pietra precedentemente prelevata dalla Porziuncola per essere donata ad alcuni rappresentanti del rifugio per i senzatetto Rose di San Francesco di Tersatto, fondato nel 2007 dalla fraternità locale dell'Ordine Francescano Secolare di Tersatto, nella città di Rijeka, in Croazia. Sempre in basilica ci sarà la testimonianza di sei poveri (due francesi, un polacco, uno spagnolo, due italiani), cui farà seguito la risposta del pontefice. Alle 11, dopo un momento di pausa, nella basilica ci sarà un momento di preghiera e la distribuzione del dono del Santo Padre ai poveri. Al termine il Papa rientrerà in elicottero in Vaticano, mentre i poveri saranno ospitati per il pranzo dal vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino. Il folto gruppo che sarà ad Assisi proviene dalle diocesi dell'Umbria guidate dalla Caritas, dall'associazione francese Fratello e da una delegazione proveniente da Roma composta dall'elemosineria apostolica e dalle associazioni Caritas Diocesi di Roma, circolo San Pietro, Comunità di Sant'Egidio, coordinamento regionale Famiglia Vincenziana, centro Astalli e Acli di Roma. Alla fine della giornata ai partecipanti saranno donati i 500 zaini prodotti nell'ambito del progetto +Three, che promuove realizzazioni nel rispetto della sostenibilità ambientale ed economica. Quella di venerdì sarà la quinta visita di Papa Bergoglio ad Assisi. La settima in Umbria. Massimiliano Camilletti

