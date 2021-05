7 Maggio 2021

LA RIPRESA

ASSISI La città torna finalmente ad animarsi. Già il ponte del primo maggio ha fatto registrare numeri incoraggianti con diversi alberghi con tutte le camere piene. In questo week end i turisti, che stanno iniziando a tornare, e i residenti potranno cenare all'aperto lungo le vie del centro storico. In considerazione della riapertura delle attività di ristorazione, segnatamente per i locali che hanno spazi all'esterno, l'amministrazione ha deciso infatti di accogliere le richieste degli esercenti e di chiudere in via sperimentale la zona a traffico limitato in corso Mazzini nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 11 all'ora del coprifuoco, e in piazza del Comune dalle 11 alle 15 e dalle 18 al coprifuoco. Una misura già adottata con successo la scorsa estate e che viene dunque riproposta per consentire ai ristoratori di poter allestire i tavoli lungo il corso Mazzini e in piazza del Comune garantendo la somministrazione dei pasti senza il via vai della auto. Ovviamente la circolazione sarà sempre garantita ai mezzi di soccorso e alle auto dei residenti.

Nel frattempo hanno riaperto al pubblico anche l'ufficio informazioni accoglienza turistica di piazza del Comune e la rocca maggiore, dalle ore 10 alle ore 17, tutti i giorni. Per quanto riguarda le visite alla rocca, la prenotazione è obbligatoria il sabato e la domenica. Va effettuata almeno il giorno prima presso l'ufficio turismo. Verranno rispettate tutte le norme anticovid.

Massimiliano Camilletti