Martedì 19 Ottobre 2021, 05:00

LA SFIDA

ASSISI La speranza è che questa sia davvero la volta buona. Che, dopo due edizioni rinviate per colpa della pandemia, nel 2022 le Parti possano tornare finalmente a sfidarsi per aggiudicarsi il Calendimaggio. L'albo d'oro è fermo a trentatre vittorie de Sopra e trenta de Sotto. L'ente Calendimaggio ha perso nel frattempo il suo presidente, Giorgio Bonamente, dopo la sua candidatura nella lista Assisi Civica in sostegno di Stefania Proietti. Questo però non ha impedito alla macchina organizzativa della festa di mettersi in moto.

Le Parti, che in realtà non si sono mai fermate, iniziano ora a preparare l'edizione 2022 della festa prevista per il 4, 5, 6 e 7 maggio. Ieri sera è tornato a riunirsi in presenza e nel rispetto delle norme anti-Covid, il consiglio della Parte de Sotto presso la sala del palazzo Monte Frumentario. Tra i punti all'ordine del giorno, oltre alle comunicazione del priore di Parte Simone Menichelli, l'organizzazione dei settori di lavoro e l'elezione dei priori ai vari settori. Insomma i partaioli de Sotto sono tornati finalmente ad organizzare la festa. Presto toccherà ai rivali de Sopra riunirsi per programmare i lavori. Intanto la Nobilissima, con la collaborazione dell'ente Calendimaggio, è stata protagonista a Spoleto per raccontare una puntata speciale sulle Rocche Albornoziane. Nei giorni scorsi si sono svolte le riprese televisive del programma culturale Paesi che vai...Luoghi, detti, comuni dedicato alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio, in onda su Rai1 e condotto da Livio Leonardi. La puntata andrà in onda domenica 19 dicembre. Le telecamere hanno ripreso la Rocca maggiore con i figuranti del Calendimaggio. Rocca che sarà restituita alla comunità e ai turisti entro la prossima estate. Ieri infatti c'è stata la consegna dei lavori di restauro e consolidamento del monumento simbolo di Assisi. Gli interventi interesseranno all'inizio la torre ottagonale con la sistemazione della nuova scala e l'installazione dell'impianto antifulmini. Poi si passerà ai ballatoi e al cassero e quindi alla riqualificazione dell'esterno. Il finanziamento stanziato è di 1 milione e 59mila euro, trovati dall'amministrazione Proietti nell'ambito di risorse regionali e grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. La chiusura al pubblico del monumento avviene in bassa stagione per permettere di concludere più velocemente i lavori e quindi riaprire la Rocca Maggiore il prima possibile.

Massimiliano Camilletti