Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:01

L'INCONTRO

ASSISI Papa Francesco ha fissato un'udienza speciale in Vaticano per l'istituto Serafico di Assisi. Si terrà il prossimo 13 dicembre. L'appuntamento sarà preceduto il 3 e 4 dicembre dal primo convegno internazionale Assisi-Cambridge sui disturbi del neurosviluppo, disabilità e neuroscienze. Si tratta di eventi previsti nell'ambito dei festeggiamenti per i 150 anni del Serafico. I primi appuntamenti programmati riguardavano la proiezione del docufilm Nella vita c'è la Vita e il concerto della banda musicale della polizia di Stato. Il docufilm realizzato dalla regista Maria Amata Calò per la sceneggiatura di Rossella Rizzi è stato proiettato venerdì sera al teatro Lyrick. Gli occhi di Giorgio hanno raccontato il Serafico insieme alle voci e alle testimonianze toccanti di genitori, medici, operatori e di tutto il personale. Sabato invece è stata la basilica superiore di Assisi a fare da cornice al concerto della banda musicale della polizia di Stato che si è esibita insieme al tenore Francesco Grollo e alla violinista Olga Zakharova. Composta da 103 elementi, guidati dal maestro direttore Maurizio Billi e dal maestro vicedirettore Roberto Granata, la banda ha coinvolto i presenti eseguendo un repertorio classico. Il maestro Grollo è promotore del progetto Musica per il Sociale, il cui obiettivo è quello di sostenere e incentivare la presenza delle persone con disabilità agli eventi musicali, per diffondere un messaggio di inclusione e solidarietà.

Massimiliano Camilletti