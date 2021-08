Venerdì 27 Agosto 2021, 05:01

L'INTERVENTO

ASSISI Al lavoro per mettere in sicurezza l'intera area in località San Silvestro, nella frazione di Paradiso, dove si è verificata una frana. Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Assisi e della sede centrale di Perugia si sta adoperando per per impedire ai massi di rotolare lungo la strada a ridosso delle abitazioni. All'inizio di quest'anno alcuni massi rotolati dalla collina hanno centrato un serbatoio gpl causando una fuga di gas. L'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco, in collaborazione con i tecnici, riuscì ad impedire l'evacuazione dalle case di 7 famiglie, provvedendo a una sistemazione provvisoria. Ora si sta procedendo all'intervento definitivo, per evitare un aggravamento della situazione, così da addivenire al completo ripristino della strada e soprattutto della messa in sicurezza della zona che sarà completamente liberata da ordinanze restrittive. L'intervento prevede la costruzione di una barriera per impedire ai massi di rotolare lungo la strada a ridosso delle abitazioni. I vigili del fuoco ieri sono dovuti intervenire anche per domare un incendio che si è sviluppato tra Rivotorto e Santa Maria degli Angeli. Le fiamme si sono sviluppate in un campo situato in prossimità del cimitero di Santa Maria degli Angeli. L'intervento è avvenuto a seguito dell'allarme lanciato da alcuni cittadini ed ha permesso di evitare che l'incendio potesse propagarsi nell'area circostante dove si trova pure un maneggio.

Massimiliano Camilletti