6 Marzo 2021

ASSISI I commercianti di Assisi sono ancora in attesa di quelli che prima si chiamavano ristori ed ora, col nuovo governo, sostegni. Per questo ieri mattina, per la sesta volta, sono scesi in piazza a far sentire la loro voce.

La manifestazione di protesta, con tanto di manichini e striscioni, e' andata in scena nella piazza inferiore di san Francesco.

La richiesta degli esercenti è quella di ottenere un adeguato risarcimento per il drastico calo di fatturato registrato in questo anno di pandemia: «Siamo nuovamente scesi in piazza per rivendicare la totale assenza di aiuti a tutte le attività legate al turismo. Le chiusure tra regioni e tra comuni ci tolgono la possibilità di lavorare. Complice il cambio di esecutivo i provvedimenti a sostegno del commercio si sono arenati e non vogliamo sparire dai radar governativi. L'emergenza sanitaria dispone chiusure più o meno restrittive ormai da un anno e il settore commercio legato al turismo ne soffre terribilmente».

Anche il sindaco Stefania Proietti e il vicesindaco Valter Stoppini hanno partecipato alla manifestazione rinnovando l'impegno a sollecitare il governo affinché vengano prestate le dovute attenzioni e le necessarie risorse ad un settore che vive di turismo.

In merito ai sostegni per le città santuario il sindaco ha comunicato che dall'Agenzia delle entrate è stato predisposto il portale per la presentazione delle domande. Presente pure il deputato umbro di Fratelli d'Italia Emanuele Prisco che propone di destinare le risorse del cashback a sostegno delle imprese: «Chiediamo un tavolo di crisi per il sistema turistico che comprenda tutti gli attori di questa categoria».

Massimiliano Camilletti