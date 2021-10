Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:01

LA POLITICA

ASSISI Volano gli stracci nella maggioranza che sostiene il sindaco Stefania Proietti. La spaccatura è esplosa martedì con l'elezione del presidente del consiglio comunale. Il sindaco, nell'annunciare la giunta, aveva dichiarato che la presidenza dell'assemblea sarebbe stata appannaggio della lista civica Assisi Domani che indicava Giuseppe Cardinali. In aula invece le cose sono andate in un altro modo: il Partito Democratico, insieme a cinque consiglieri di minoranza, è riuscito a confermare Donatella Casciarri alla presidenza. La condotta del Pd è stata disapprovata con fermezza dalle liste Assisi Domani e Assisi Civica riunite nel patto civico: «Il Pd in consiglio comunale ha rotto il rapporto di coalizione di maggioranza alleandosi con la destra al fine di ottenere la poltrona di presidente del consiglio. È venuto meno l'elemento base della richiesta di continuità con la quale ci siamo presentati all'elettorato: il reciproco rapporto di rispetto, lealtà e correttezza nel solo interesse del bene di Assisi. Il Pd non si è comportato da alleato perché, anziché schierarsi con la maggioranza, ha accettato i voti di Lega e Fratelli d'Italia per i suoi soli interessi particolari. Si tratta di un vero e proprio tradimento nei confronti degli alleati e degli elettori. Appare chiaro che il civismo vero, premiato dagli elettori, è temuto e respinto nei fatti dai partiti». Uno sgarbo che ha spinto le forze civiche a chiedere «una necessaria e urgente verifica di maggioranza, nella consapevolezza che il sindaco saprà garantire l'accordo siglato all'indomani delle elezioni e nel rispetto della volontà popolare espressa con chiarezza dai cittadini». La verifica è stata fissata per sabato. Di «ennesima dimostrazione di inaffidabilità da parte del Partito Democratico» parla la coordinatrice provinciale di Perugia di Italia Viva, Emanuela Mori. «I consiglieri dem- accusa Mori- non hanno esitato a chiedere i voti del centrodestra pur di eleggere la loro rappresentante, pugnalando alle spalle Proietti».

Massimiliano Camilletti