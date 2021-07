Martedì 13 Luglio 2021, 05:01

L'ACCORDO

ASSISI È nata ieri l'associazione dei Comuni che, d'ora in poi, diventerà a tutti gli effetti l'ente gestore del parco del monte Subasio. La convenzione è stata firmata nel pomeriggio, presso la sala della Conciliazione del palazzo comunale. Erano presenti, oltre al sindaco di Assisi Stefania Proietti, i sindaci degli altri Comuni che insistono sul parco e cioè Spello (Moreno Landrini), Nocera Umbra (Giovanni Bontempi) e Valtopina (Lodovico Baldini). In videocollegamento è intervenuto il vicepresidente della giunta regionale Roberto Morroni, che ha seguito tutto il percorso amministrativo, tanto da renderlo apripista della nuova idea di governance di tutti i parchi dell'Umbria. La convenzione che è stata sottoscritta nasce da un percorso amministrativo lungo 5 anni, portato avanti dai sindaci dei quattro territori e supportato dalle strutture comunali e regionali. Ha per oggetto la gestione dell'area naturale protetta del parco del monte Subasio la cui istituzione risale al 1995. In sostanza ieri è stata decisa la costituzione del soggetto gestore dell'area naturale protetta attraverso la forma associativa tra Comuni e Assisi, in quanto territorio di maggiore estensione, avrà il ruolo di capofila dei quattro municipi. «E' la prima convenzione di questo tipo firmata in Umbria per amministrare un parco ha affermato il sindaco Stefania Proietti . C'è stata la volontà concorde e unanime dei quattro consigli comunali di gestire direttamente il parco con le finalità di valorizzare al massimo le risorse paesaggistiche, socio-economiche, ambientali e culturali, anche ai fini turistici. In quest'ottica lavoreremo al più presto a una promozione mirata di questo importante pezzo del mare verde dell'Umbria per farlo conoscere e apprezzare ancor di più».

Massimiliano Camilletti