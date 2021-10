Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:01

ASSISI C'è un nome nuovo nella giunta che governerà Assisi per i prossimi 5 anni. È quello di Fabrizio Leggio. L'esponente del Movimento 5 stelle si occuperà di politiche turistiche, promozione del territorio, gemellaggi, patti di amicizia, smart city, partecipazione, innovazione digitale, semplificazione amministrativa e politiche attive del lavoro. L'assisano Leggio è il primo assessore pentastellato in Umbria. Gli altri membri della giunta proseguono il lavoro avviato nel corso del primo mandato del sindaco Stefania Proietti. Il vicesindaco resta Valter Stoppini cui sono attribuite le deleghe relative a attività produttive e commercio, polizia locale, mobilità, parcheggi, sicurezza e legalità, arredo urbano, patrimonio e cimiteri.

Il Pd sarà rappresentato in giunta anche da Alberto Capitanucci che continuerà ad occuparsi di politiche urbanistiche ed edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e Unesco. La lista civica Assisi domani, oltre ad esprimere il sindaco, vede riconfermata Veronica Cavallucci con un assessorato potenziato: cultura, scuola e formazione, politiche giovanili e pari opportunità, sport, associazioni, pro loco, volontariato, ambiente ed energia.

Per Assisi civica Massimo Paggi ottiene le deleghe riguardanti politiche sociali, inclusione, integrazione, lotta alla povertà, politiche per l'accessibilità, politiche in materia sanitaria, edilizia residenziale pubblica, farmacia comunale, residenze protette e servite.

Il sindaco si occuperà direttamente di personale e organizzazione degli uffici, bilancio e tributi, servizi demografici, comunicazione e sistemi informativi, cooperazione internazionale, fondi europei e del centenario 2026. Martedì è previsto l'insediamento del primo consiglio comunale che eleggerà il presidente. Sarà con ogni probabilità Giuseppe Cardinali di Assisi Domani. «L'innesto di un nuovo assessore - spiega il sindaco - premia l'ampia alleanza che rappresenta la vera novità politica di questa tornata elettorale».

