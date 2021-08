Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

ASSISI Undici appuntamenti itineranti per celebrare i venti anni di iscrizione di Assisi, della basilica di San Francesco e di altri siti francescani nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. Undici visite gratuite per conoscere da vicino alcuni luoghi che sono il simbolo della bellezza di Assisi: le basiliche, il santuario di San Damiano, la Rocca maggiore, il Foro romano, l'Eremo delle carceri, la Cattedrale di San Rufino, l'Abbazia di San Pietro. Gli incontri, che sono curati dall'associazione guide turistiche dell'Umbria e CoopCulture con il coordinamento dell'ufficio comunale del turismo, puntano a far conoscere da vicino il patrimonio assisiate Unesco e sensibilizzare i visitatori circa l'importanza della storia e dell'arte di Assisi anche attraverso interventi di intrattenimento, animazione e momenti musicali. La prima visita è in programma sabato 7 agosto e l'ultima il 19 settembre. Il programma ha ricevuto l'apprezzamento del presidente della commissione nazionale per l'Unesco Franco Bernabè che ha ricordato come Assisi, in quanto esempio di eccellenza artistica armoniosamente inserito nel suo contesto naturale e grazie al messaggio di pace e tolleranza diffuso da San Francesco, rappresenti fonte d'ispirazione a livello mondiale per l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 sullo sviluppo sostenibile. La direttrice del Centro del Patrimonio Mondiale dell'Unesco Mechtild Rössler ha ricordato inoltre come il sito di Assisi sia d'importanza universale non solo per il popolo italiano ma per tutta l'umanità.

Massimiliano Camilletti