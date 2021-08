Domenica 29 Agosto 2021, 05:01

LA POLITICA

ASSISI «La città è pronta ad ospitare alcuni profughi afghani». Lo ha detto, tra le altre cose, il primo cittadino uscente Stefania Proietti nel corso della presentazione della sua ricandidatura a sindaco avvenuta ieri mattina nella sala della Conciliazione. Presenti i responsabili delle quattro liste (Assisi Domani, Assisi Civica, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle) che la sosterranno alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Proietti ha parlato di rivoluzione culturale riferendosi alla vittoria di cinque anni fa e di una compagine che ora si ripresenta rinnovata e forte di una esperienza raggiunta in anni difficili di governo. «Nel 2016 - ha detto - Assisi fu apripista in politica e oggi ci ritroviamo a proporre un progetto più lungimirante, ancora più consapevole e più aperto alle energie positive della città». «Alla coalizione di governo - ha sottolineato il segretario di Assisi Domani - Gianfranco Martorelli - si sono aggiunti i 5 stelle e gli altri partiti e movimenti e si è irrobustita la compagine del civismo. Valori come la salute, il benessere, l'attenzione verso i più deboli e i meno fortunati - ha tenuto a precisare il capolista di Assisi civica Massimo Paggi - saranno al centro della nostra azione politica e di governo». «Ci abbiamo creduto nel 2016 - ha ricordato il segretario comunale del Pd Mauro Casciola -, quando con coraggio proponemmo la candidatura di Stefania Proietti. La candidatura di un civico allora fu vista come una scommessa. Ci abbiamo creduto allora e ci vogliamo ancora puntare. Oggi partiamo con un progetto nuovo, con noi ci sono i progressisti#21, l'associazione politica formata da amici del centrosinistra. L'unione ruota attorno ad un patto di continuità che per certi aspetti sarà un progetto di rinnovamento e cambiamento». Le sensibilità politiche di Stefania Proietti coincidono anche con quelle del Movimento 5 stelle. Lo ha assicurato Fabrizio Leggio alludendo a etica pubblica, lotta alle inefficienze e agli sprechi, impegno per l'ambiente e lotta alle diseguaglianze sociali: «Non a caso già 5 anni fa si era tentato di intraprendere un percorso insieme. I prossimi 5 anni saranno molto importanti per Assisi». Il 2025 sarà l'anno del giubileo, mentre nel 2026 ricorrerà l'ottavo centenario della morte di San Francesco.

Massimiliano Camilletti