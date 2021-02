VIABILITÀ

ASSISI Si avvicinano le elezioni e si intensificano gli interventi sulle strade. Lavori in corso nelle frazioni di Rivotorto e Tordandrea. In via Santa Maria Maddalena e via Sacro Tugurio a Rivotorto, fino all'11 febbraio è stato istituito il senso unico alternato dalle ore 8 alle 17. In via Salette, sempre a Rivotorto, i lavori iniziano oggi e si concludono giovedì. Dalle 8 alle 17 senso unico alternato, dal primo incrocio per circa 200 metri. A Tordandrea, sempre per lavori di asfaltatura, da oggi fino al 17 febbraio viene disposto il senso unico alternato dalle 8 alle 17 in via Pozzo San Bernardino e piazza Galletti, via San Simeone (dall'intersezione con via San Matteo fino al cartello di fine abitato) e via Fonte Citerna. Terminati i lavori in via Alessi ad Assisi sono iniziati ieri gli interventi nella zona di espansione (zona Ivancich) in via della Cooperazione per il ripristino del manto stradale della carreggiata. Anche qui, dalle 8 alle 17, fino al 13 febbraio, senso unico alternato e divieto di sosta nel tratto dall'intersezione con via Giovanni XXIII all'intersezione con via delle Querce. Nella zona Ivancich saranno successivamente apportate ulteriori migliorie con riqualificazione della segnaletica, di alcune aree e della pubblica illuminazione. Nei prossimi giorni sarà riqualificata anche via Bernardo da Quintavalle con la riparazione della pavimentazione lapidea è il conseguente divieto di transito per tutti i veicoli fino all'intersezione con piazza Vescovado e via Sant'Antonio.

Massimiliano Camilletti

