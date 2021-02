IL PIANO

ASSISI Nuovi punti luce sono entrati in funzione a Castelnuovo e Tordibetto. Proprio in questi giorni infatti nella frazione di Castelnuovo 45 nuovi punti sono stati installati in via Cardelli, via della Madonnina e parte di via del Campaccio. A Tordibetto l'illuminazione pubblica conta invece 12 nuovi punti luce in via del Crocifisso e nel parco della Mamma. Si tratta di interventi previsti dal piano, approvato dalla giunta, che prevede un investimento complessivo di 600 mila euro per sostituire i punti luce non più perfettamente funzionanti con impianti più moderni e a basso consumo energetico e per installarne di nuovi (tutti con tecnologia a led) nei luoghi che da anni sono sprovvisti di pubblica illuminazione.

Il potenziamento della pubblica illuminazione mira anche ad assicurare una maggiore sicurezza dei luoghi nelle ore notturne. In totale, nelle ultime settimane, oltre alle decine di punti luce in cui le vecchie lampade al sodio ad alta pressione sono state sostituite con nuovi elementi a led con un risparmio energetico di oltre il 50%, sono stati riqualificati e accesi oltre 80 nuovi punti luce tra capoluogo e frazioni: tra gli altri 20 a Torchiagina, tra via Dante Siena e via Malatesta, 19 a Sterpeto, 6 a Tordandrea e 2 a Petrignano. Nel centro storico di Assisi sono stati compiuti alcuni interventi sugli impianti di competenza comunale (quelli dentro le mura sono di competenza di Enel X). È stata inoltre data nuova luce a tutta la zona dell'ospedale (via di Mezzo e via Muller), in via San Damiano ed è stata illuminata via Madre Terra.

Massimiliano Camilletti

