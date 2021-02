I BANDI

ASSISI Sono oltre quattrocento le domande arrivate all'amministrazione comunale in risposta ai due bandi (Noi Insieme e Family Tech) pubblicati per l'attribuzione di sostegni economici ai cittadini che hanno subìto una diminuzione del reddito a causa del Covid-19 e di contributi per l'acquisto o noleggio di strumenti tecnologici. Per la precisione, la richiesta dei sostegni è stata formulata da 406 cittadini o famiglie provenienti da Assisi e dagli altri Comuni della zona sociale 3 (Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica). Scendendo nel dettaglio 251 sono le domande arrivate per Family Tech e 155 per Noi Insieme. Ad Assisi si è concentrato il maggior numero di domande (89 per Noi Insieme e 127 per Family Tech) per accedere ai benefici economici delle spese per tecnologie digitali e per l'acquisto di generi di prima necessità. Le misure sono finanziate dal fondo sociale europeo per oltre 200mila euro nel biennio 2020-2021. Noi Insieme è il nome del primo bando e consiste in un sostegno economico per l'acquisto beni alimentari, medicinali e rimborso per le utenze domestiche. La misura massima prevista è di 700 euro per richiedente: 400 come contributo medio mensile attraverso buoni spesa per un periodo massimo di 6 mesi da utilizzare negli esercizi commerciali iscritti all'apposito elenco e 300 per rimborso delle utenze domestiche regolarmente documentate. Il Family Tech ha l'obiettivo di ridurre il divario digitale tra le famiglie. Il contributo è concesso fino a un ammontare massimo di 600 euro a nucleo familiare.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA