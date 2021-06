LA SCELTA

ASSISI Non c'è più religione verrebbe da dire osservando la crisi delle vocazioni in Italia e nel mondo. In controtendenza a questa cronica emorragia vocazionale si registra l'ordinazione presbiteriale in programma oggi alle 17 nella chiesa di San Rufino di don Matteo Renga. Il futuro sacerdote ha 26 anni ed è originario di Torchiagina. Terminati gli studi al liceo scientifico di Assisi, si è iscritto alla facoltà di Infermieristica dell'università di Perugia, ma la visita di papa Francesco ad Assisi il 4 ottobre 2013 ha cambiato la sua vita. Il 7 gennaio 2014 è entrato infatti presso il pontificio seminario regionale umbro ed ha iniziato il suo percorso di studi presso l'istituto teologico di Assisi, concludendolo nello scorso ottobre con il conseguimento del baccalaureato in sacra teologia. E' stato ordinato diacono il 13 settembre 2020 nella basilica di Santa Maria degli Angeli. Sabato 26 giugno alle ore 18 il neo sacerdote presiederà la santa messa nella chiesa parrocchiale di Valfabbrica, mentre domenica 27 alle ore 10 lo farà nella chiesa parrocchiale di Casacastalda e alle ore 18 nella parrocchia di Torchiagina presso i locali della pro-loco. «La mia vocazione al sacerdozio - spiega - è nata e cresciuta nella mia parrocchia di origine. Credo fortemente che sia giunto il tempo di riascoltare la voce saggia e matura degli anziani e la voce esigente e fresca dei giovani».

Massimiliano Camilletti

Domenica 20 Giugno 2021, 05:03