ASSISI Si nascondeva a Petrignano l'autore di una rapina aggravata ai danni di un anziano commerciante. L'uomo, un trentanovenne da anni residente nel territorio comunale e già noto alle forze dell'ordine, ha compiuto la rapina una ventina di giorni fa mentre si trovava in vacanza in provincia di Palermo, nella sua terra d'origine. Dopo esser entrato in un negozio di alimentari, ha prima richiesto una bottiglietta d'acqua e poi ha spintonato a terra l'anziano esercente per sfilargli il portafogli dai pantaloni contenente peraltro soltanto dieci euro. I carabinieri della stazione di Petrignano, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal tenente colonnello Marco Vetrulli, hanno danno esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini Imerese. L'uomo è stato immediatamente rintracciato e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la propria abitazione dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Preziose, ai fini dell'identificazione e della cattura, le indicazioni fornite ai militari dal commerciante. L'episodio mette in evidenza come ogni giorno tanti anziani vengano raggirati, truffati o derubati da persone senza scrupoli. D'estate poi, quando le città chiudono per ferie e le famiglie vanno in vacanza, gli anziani si ritrovano soli a cercare un modo per far passare la giornata. È qui che entrano in gioco i malintenzionati, approfittando della loro vulnerabilità. Massimiliano Camilletti .

