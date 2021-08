Martedì 31 Agosto 2021, 05:01

LA TRADIZIONE

ASSISI Il terziere Divine Marie si è aggiudicato l'edizione 2021 del palio di San Rufino dipinto dall'artista Silvia Fugnoli. Divine Marie ha preceduto, nell'ordine, i terzieri di San Rufino e San Francesco.

La gara individuale è stata vinta invece dal balestriere Luca Chiavini cui è andata la balestrina d'argento. La giornata conclusiva della festa si è aperta con il corteo storico che, partito da piazza del Comune, ha raggiunto piazza San Rufino.

La compagnia balestrieri non poteva mancare all'appuntamento nel segno della tradizione più antica dell'arte del sagittare in una città simbolo come Assisi.

«Nel sagrato di San Rufino - ha detto il nuovo presidente della compagnia Claudio Mancinelli - l'estate 2021 ha potuto ridare a cittadini e ospiti il palio nella sua completezza, coi suoni e i colori della città serafica. Sono mancati solo gli spettacoli dei gruppi per ragioni di sicurezza, ma a ricordare la bellezza del palio c'è stata una cornice della loro rappresentanza. I protagonisti della festa sono stati sempre i balestrieri che, con una tenacia ancora più robusta, hanno voluto ribadire, con la loro presenza, che la balestra accende in Assisi, con la loro compagnia, un'arte garante per secoli della libertà comunale della città. Il palio quest'anno - ha aggiunto - ha celebrato con una mostra nella ex pinacoteca comunale il significativo traguardo dei quaranta anni delle sue edizioni».

«Questa edizione - ha sottolineato infine il maestro d'arme Fabio Martellini - è stata dunque completa nei suoi più significativi riti, con il mercatino medievale in piazza e la prima mostra dei segni del palio, che diverrà un appuntamento fisso nell'evento per ricordare tutti i protagonisti di una storia meravigliosa». La tradizione è capace di resistere al tempo.

M.Cam.

