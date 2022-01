Domenica 23 Gennaio 2022, 05:03

POLIZIA

ASSISI Torna ad Assisi fregandosene del foglio di via emesso nei suoi confronti dal questore di Perugia lo scorso anno. Per questo una ventottenne è stata denunciata dagli agenti del commissariato guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca. I poliziotti l'hanno riconosciuta mentre passeggiava lungo il corso. L'hanno avvicinata e condotta negli uffici del commissariato dove è stata denunciata per la violazione del provvedimento mediante il quale lo scorso 13 maggio il questore di Perugia le ha vietato di tornare ad Assisi per 3 anni. Quel giorno si era recata con i genitori ad Assisi, lasciando l'auto in mezzo alla piazza difronte alla chiesa di Santa Chiara. A chiamare gli agenti, in quella circostanza, furono i genitori di alcuni bambini che stavano giocando nella piazza. Giunti sul posto i poliziotti vennero aggrediti verbalmente prima dalla madre e poi dalla figlia. Fu necessaria la collaborazione del padre, un 58enne con precedenti di polizia, per identificare le due donne: la madre 57enne e la figlia 28enne anch'esse con precedenti di polizia. Entrambe vennero denunciate, mentre l'uomo venne multato per violazione del divieto di sosta all'interno di un'area interdetta al traffico. Massimiliano Camilletti