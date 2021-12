Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

IL COLPO

ASSISI Le indagini per risalire agli autori del colpo da 100mila euro messo a segno mercoledì pomeriggio ai danni della filiale del Banco Desio di via Los Angeles a Santa Maria degli Angeli si concentrano sulle immagini registrate dalle numerose telecamere presenti nella zona. Oltre a quelle della banca, ci sono quelle del vicino ufficio postale e quelle del Comune di Assisi.

Il sistema di videosorveglianza comunale conta ben cento telecamere distribuite in tutto il territorio. Anche a ridosso della superstrada, che i rapinatori potrebbero aver imboccato una volta compiuta la rapina vista anche la vicinanza da via Los Angeles. Del resto appare scontato che nei pressi della banca, ad attendere i due autori del colpo, ci fosse un complice a bordo dell'auto utilizzata per la fuga. I due tra le 16 e le 17, nell'orario pomeridiano di apertura della banca, sono entrati dalla porta principale, indossando dei jeans, delle comuni giacche di pelle e con il volto coperto dalla mascherina chirurgica. Una volta attraversata la bussola che consente l'ingresso, i due uomini hanno fatto intendere ai dipendenti in quel momento al lavoro che volevano il denaro presente nelle casseforti.

I rapinatori si sono mossi risolutamente controllando a vista i dipendenti minacciati con quello che è sembrato essere un taglierino. Nella concitazione non si è capito bene cosa fosse, di certo un oggetto con una lama. In questo modo li hanno di fatto immobilizzati senza che si rendesse necessario legarli. Dalle casseforti, non dal bancomat, sono saltati fuori circa centomila euro. I due hanno arraffato il bottino e sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile e della stazione di Santa Maria degli Angeli. Le indagini sono dirette dal tenente Bruno Leo della compagnia di Assisi. Si cerca il dettaglio che possa portare all'arresto dei rapinatori.

Massimiliano Camilletti

