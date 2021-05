17 Maggio 2021

ASSISI Dal primo gennaio 2018 al 30 aprile di quest'anno sono state 614 le baby card, del valore di 500 euro ciascuna, per un totale di 307 mila euro, consegnate ad altrettante famiglie residenti nel Comune di Assisi che sono state allietate dalla nascita di un bambino o di una bambina. Grazie a questa misura di sostegno alle famiglie i genitori o i familiari possono recarsi in farmacia e acquistare, fino a esaurimento della cifra, prodotti per la prima infanzia individuati in uno specifico paniere, come ad esempio pannolini, latte, pappe, pastine, biscotti, omogeneizzati. La baby card viene spedita a casa tramite il servizio postale e va presentata in farmacia, alla cassa, prima del pagamento unitamente alla tessera sanitaria del beneficiario o beneficiaria. A quel punto viene scalata, attraverso la lettura del codice a barre presente sul retro tessera, la cifra corrispondente all'acquisto dei prodotti consentiti dal bonus. «La card Bimbi Domani spiega il sindaco Stefania Proietti si è rivelata in questo delicato momento storico ancora più preziosa e utile alle famiglie alcune delle quali con grandi difficoltà economiche».

Massimiliano Camilletti