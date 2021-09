Sabato 18 Settembre 2021, 05:01

IL DIBATTITO

ASSISI «Ragazzi datevi una mossa. Ribellatevi e studiate un modello socio economico diverso da quello attuale, fatevene promotori». Così monsignor Nunzio Galantino, presidente dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, ospite ieri del primo incontro della settima edizione del Cortile di Francesco dal titolo La chiesa per una nuova economia. «È importante ha puntualizzato - quello che ha fatto Greta Thunberg e altri giovani, ma quel modello costa. Anche le scelte culturali costano fatica e questa fatica dobbiamo farla tutti insieme. Finché l'Italia non avrà una classe dirigente formata e informata ci sarà decadenza. Ad un'economia che badi esclusivamente al profitto dà fastidio che si parli di etica, solidarietà mondiale, distribuzione dei beni, di difendere posti, di dignità di deboli, di un Dio che esiste e che chiede un impegno per la giustizia. Intanto cominciamo a non provare fastidio quando nella economia si fanno entrare queste parole e le realtà che rappresentano. Serve un'economia che guardi oltre e con speranza: il modo di fare economia è il modo in cui si alimenta la speranza».

E proprio la speranza è al centro di questa edizione del Cortile di Francesco che si chiuderà domani con la lectio magistralis di Massimo Cacciari e il concerto della cappella musicale della basilica papale di San Francesco Assisi. «Il tema della speranza ha spiegato padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del sacro convento - è stato scelto per l'urgenza che ha il mondo di vedere davanti a sé un orizzonte di conforto e fiducia, per guardare Oltre i confini, tema della scorsa edizione». Oltre 70 relatori, 2 concerti e 22 tra conferenze, dibattiti e lectio magistralis. Ma non manca ciò che sta più a cuore al mondo francescano: le testimonianze di chi da questa speranza viene trafitto. Ieri si è parlato anche di giornalisti minacciati con Nello Scavo, di Italia, Europa e Afghanistan con Marina Sereni, dell'islam dei Talebani, di architettura e comunità con Stefano Boeri, delle storie di profughi afghani arrivati nel nostro Paese con monsignor Domenico Sorrentino e di attesa con Moni Ovadia. Ha chiuso la serata l'omaggio a Gino Strada con il racconto della figlia Cecilia. Oggi i modi della speranza saranno esplorati, tra gli altri, dal cardinale Gianfranco Ravasi e dal sociologo Ilvo Diamanti. Diversi anche gli incontri in programma sul tema Kabul Afghanistan, a partire dal ruolo delle agenzie operative negli aiuti umanitari (Unhcr, Oim, Unicef). La giornata si chiuderà con il concerto della banda musicale della polizia di stato in occasione dei 150 anni dalla fondazione dell'istituto Serafico.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA