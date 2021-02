IL CASO

ASSISI Prendono in affitto un appartamento di una casa vacanza nella campagna di Assisi, si fanno di coca, danneggiano la struttura e poi scappano senza pagare. Protagonista una coppia (un 32enne e una 30enne) del Folignate denunciata per danneggiamento e insolvenza fraudolenta. Nei loro confronti il questore ha emesso anche un foglio di via dal Comune di Assisi, mentre la donna è stata segnalata in qualità di assuntrice abituale di sostanze stupefacenti.

I due inoltre, conn diversi precedenti per furto e rapina, sono stati multati per il mancato rispetto delle normative anti Covid essendo stati sorpresi fuori dal Comune di residenza senza giustificato motivo.

Trascorso il periodo di permanenza concordato, il proprietario della struttura ricettiva assisana si è presentato per riscuotere la somma pattuita ma non ha trovato la coppia che nel frattempo si era dileguata facendo perdere le tracce. In compenso ha trovato la porta principale forzata, le serrature divelte, l'appartamento messo a soqquadro, i mobili spostati e i muri sporcati con impronte di scarpe. In più il divano era stato bruciato in diversi punti e il monitor della tv spaccato. Danni stimati per circa tremila euro.

Sul ripiano della cucina, poi, sono state trovate tracce di cocaina, un narghilè e dei coperchi in acciaio, smontati dai termosifoni per sciogliere con tutta probabilità la droga.

La volante del commissariato di Assisi appena giunta sul posto ha raccolto la denuncia del titolare per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento. Gli accertamenti effettuati hanno consentito agli agenti guidati dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca di rintracciare subito la coppia che si era trasferita presso un'altra casa vacanza, stavolta a Cannara.

Gli agenti, conoscendo le abitudini dei due, hanno subito eseguito una perquisizione all'interno dell'appartamento da loro occupato. In prossimità della porta d'ingresso hanno trovato un altro narghilè artigianale ricavato da una bottiglietta, con l'involucro di una penna inserito attraverso un foro praticato nella plastica e ricoperto con della carta stagnola.

Sempre sul ripiano della cucina hanno trovato pure una modica quantità di sostanza stupefacente risultata cocaina dal successivo narcotest eseguito dalla polizia scientifica. Coca che la stessa 30enne ha confessato di aver acquistato per uso personale. Per questo è stata segnalata alla prefettura di Perugia.

I due, originari della Romania, già lo scorso dicembre avevano trascorso le feste di Natale e Capodanno all'interno di una struttura ricettiva di Trevi senza pagare il soggiorno. Insomma quella di affittare appartamenti o comunque soggiornare in strutture ricettive senza pagare e anzi, in alcuni casi, distruggendo la mobilia, era una pratica ormai consolidata da parte della coppia. Una modalità criminale di fruizione delle strutture cui la polizia ha messo fine.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA