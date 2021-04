3 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







IL CASO

ASSISI La premessa è d'obbligo sul fatto che sia tutto in regola, ma cosa si sta costruendo al di sotto della basilica di San Francesco in un terreno annesso a Villa Gualdi? A chiederselo è l'architetto Marina Marini che pone la questione in qualità di ex-dirigente del Comune di Assisi che si occupava del settore Gestione del Territorio. Secondo Marini sarebbe in corso di costruzione «un fabbricato con una struttura in acciaio alto almeno sei metri dove sino a ieri esistevano solo annessi agricoli fatiscenti ancorché condonati, posti a ridosso della recinzione della villa e coperti ad ovest da una folta alberatura». Villa Gualdi è collocata ai piedi della collina di Assisi in un ambito che nel piano regolatore del 1972 veniva denominato colle storico del tutto inedificabile fatti salvi i restauri dell'edificato già esistente e che ha un immenso valore storico in quanto luogo legato alla storia francescana, preesistente per notizie e documentazione storica sin dal 1080. «Il fabbricato in corso di costruzione - lamenta l'architetto - è posto in pieno cono panoramico al di sotto della basilica di San Francesco. La vista della basilica verrà per sempre e irreversibilmente alterata dalla realizzazione dell'edificio. Al di là della legittimità delle autorizzazioni rilasciate sia sotto l'aspetto edilizio che urbanistico da verificare, ciò che stupisce è l'autorizzazione paesaggistica rilasciata in un territorio interamente vincolato sin dal 1954 sotto l'aspetto paesaggistico che ambientale. Dei fatti - conclude Marini - è già stata informata la sezione Unesco del ministero della Cultura».

Massimiliano Camilletti