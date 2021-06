Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

ASSISI Ieri la Festa del Voto, la festa della liberazione della città tutta dalle truppe saracene per intercessione miracolosa di Santa Chiara, in questa occasione si ricorda anche la protezione della Santa dall'epidemia di peste del 1630. Al termine delle cerimonie di ieri sera, una rappresentanza di autorità religiose e civili si è recato al Santuario di San Damiano per la preghiera di intercessione a Santa Chiara, con particolare riferimento alla pandemia, in ricordo delle 52 vittime del Covid..

A completamento della Festa, la piazza di Santa Chiara è stata inaugurata la nuova illuminazione, realizzato grazie al contributo di Enel, volto alla valorizzazione architetturale della facciata, degli arconi, della fontana e della Basilica di Santa Chiara. Il progetto è stato realizzato da Enel X e coniuga sostenibilità e illuminazione artistica, attraverso tecnologie Led innovative che consentono di integrare in modo armonico la prestigiosa architettura della facciata della Basilica, degli archi rampanti, del campanile e della fontana antistante all'interno del contesto della città storica di Assisi. Sono stati installati 30 proiettori Led di ultima generazione.