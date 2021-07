Martedì 6 Luglio 2021, 05:01

LA STRUTTURA

ASSISI I lavori relativi alla realizzazione del primo asilo nido comunale Maria Luisa Cimino sono ultimati. Ora è in corso la sistemazione delle aree esterne. La struttura, situata a Santa Maria degli Angeli accanto alla scuola dell'infanzia, potrà accogliere agli inizi di settembre 30 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. Da ieri è possibile presentare le domande di iscrizione. La frequenza all'asilo nido è subordinata al pagamento di una retta differenziata a seconda dell'Isee e varia da 145 euro (più una quota di 3 euro al giorno) a 300 euro al mese (più 4,50 al giorno). Il costo complessivo dell'opera è stato di 674 mila euro, di cui 100mila donati dall'associazione giapponese Sukyo Mahikari e 74mila dalla Regione. Il resto lo ha messo il Comune di Assisi. L'avviso pubblico per l'iscrizione è stato pubblicato sul sito istituzionale (www.comune.assisi.pg.it). Il regolamento è stato approvato nell'ultima seduta del consiglio comunale nel corso della quale al riguardo si sono espressi tutti i gruppi politici. Da chi, come il Movimento 5Stelle (Leggio), il Pd (Masciolini e Corazzi), Uniti per Assisi (Lunghi) e Assisi Domani (Migliosi), ha plaudito ed espresso soddisfazione per il primo asilo comunale, a chi, come Bartolini e Fortini (FdI), ha criticato il fatto che si tratti di asilo pubblico dal momento la gestione non sarà diretta.

Massimiliano Camilletti

