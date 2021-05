3 Maggio 2021

IL PIANO

MAGIONE Il Trasimeno scommette sulla cultura per attirare i turisti e Magione fa da volano, lasciando aperti gratuitamente i propri centri museali per tutto il mese per cercare di far conoscere il territorio lacustre, dando una spinta all'accoglienza e a tutto il comprensorio. Musei a ingresso libero per tutti all'esposizione della Pesca e alla Torre dei Lambardi, «tornando così, dopo il lungo periodo di chiusura dovuto alla pandemia, di nuovo fruibili in sicurezza, visto il permanere di una situazione di emergenza. Ora fa sapere l'assessore alla Cultura, Vanni Ruggeri i visitatori, su prenotazione, avranno accesso contingentato agli spazi e dovranno indossare la mascherina, igienizzare le mani e rispettare il distanziamento». Insomma, una riapertura «che ci auguriamo possa non solo segnare il ritorno alla normalità per un settore, quello culturale, che ha subito dalla pandemia ripercussioni particolarmente pesanti, ma anche rappresentare pienamente un traino e un volano per la ripresa del turismo nel nostro territorio. Anche da qui la scelta di assicurare l'ingresso gratuito per tutto maggio, tradizionalmente un periodo di importanti presenze e di lancio della stagione estiva». Il Comune torna a scommettere non solo sulle bellezze naturali, ma anche su storia e tradizioni, dopo che in questi mesi, dice Ruggeri, «abbiamo continuato a raccontare, a scoprire e far vivere i luoghi della cultura «a distanza», con modalità innovative di fruizione di contenuti e nuovi paradigmi di esperienza. Un impegno che, lungi dall'esaurirsi, proseguirà anche nelle prossime settimane con i format on line già in programma, con la presentazione di innovativi progetti di rete, con un importante convegno di studi trasmesso in webinar». Ora si torna al Museo «per riprendere un dialogo vivo e proficuo con la ricerca e la divulgazione - in realtà mai interrotto - che non mancherà di concretizzarsi in due inedite proposte espositive».

S.Can.