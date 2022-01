Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:00

LA QUESTIONE

ASSISI Un comitato per difendere l'ospedale ed impedirne il depotenziamento. Sarà costituito dai partiti della maggioranza che sostiene il sindaco Stefania Proietti, dai cittadini, dalle associazioni e dalle altre forze politiche che intendono opporsi a qualsiasi manovra di riduzione dell'offerta sanitaria dell'ospedale di Assisi. Alla chiusura, per almeno un mese, del reparto di chirurgia si aggiunge la cancellazione della sede del distretto sanitario e il relativo accorpamento con quello di Gualdo-Gubbio come annunciato nel piano sanitario preadottato dalla giunta Tesei.

Secondo i consiglieri comunali di maggioranza (Assisi Domani, Pd, Assisi Civica e Movimento 5 Stelle) non è concepibile che Assisi che abbraccia un bacino di 62mila abitanti, oltre che un'utenza esterna di oltre 5 milioni di turisti «non abbia un presidio ospedaliero degno di questo nome e un Pronto Soccorso all'altezza e adeguato».

«L'assistenza sanitaria - lamentano - deve essere assicurata a tutti i cittadini e le cittadine di un territorio, senza discriminazioni e disparità di trattamento, e la Regione non può abdicare a tale funzione. Pur riconoscendo le motivazioni di una razionalizzazione della sanità pubblica, la continua mutilazione dei reparti e lo spostamento di personale stanno determinando innumerevoli e pesanti disagi interni e esterni alla vita di un nosocomio come quello di Assisi tra i più antichi della regione. Sono anni che assistiamo ad un depauperamento delle funzioni dell'ospedale e non possiamo più fingere che ciò non stia continuando ad accadere. Siamo accanto ai cittadini e insieme costituiremo un comitato che avrà il solo, unico, obiettivo di salvaguardare il nostro ospedale e su questo chiederemo a tutte le componenti delle città interessate (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica), dalle associazioni alle altre forze politiche, di mobilitarsi per far sentire la nostra voce e il nostro forte dissenso».

Massimiliano Camilletti

