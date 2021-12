Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:01

IL BLITZ

ASSISI Sono entrati dalla porta principale, indossando dei jeans, delle comuni giacche di pelle e con il volto coperto dalla mascherina chirurgica. Due ladri ieri pomeriggio, tra le 16 e le 17, nell'orario pomeridiano di apertura della banca, hanno messo a segno una rapina ai danni della filiale del Banco Desio di via Los Angeles a Santa Maria degli Angeli. Una volta attraversata la bussola che consente l'ingresso in banca i due uomini hanno fatto intendere ai tre o forse quattro dipendenti in quel momento al lavoro che volevano il denaro presente nelle casseforti.

I rapinatori si sono mossi risolutamente controllando a vista i dipendenti minacciati con quello che è sembrato essere un taglierino. Nella concitazione non si è capito bene cosa fosse, di certo un oggetto con una lama. In questo modo li hanno di fatto immobilizzati senza che si rendesse necessario legarli. Dalle casseforti, non dal bancomat, sono saltati fuori circa centomila euro. I due hanno arraffato il bottino e sono fuggiti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile e della stazione di Santa Maria degli Angeli. Le indagini sono dirette sono dirette dal tenente Bruno Leo della compagnia di Assisi. Un aiuto nell'identificazione degli autori della rapina potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza. Da via Los Angeles, che è l'arteria principale che collega Santa Maria degli Angeli a Bastia Umbra, è facilmente raggiungibile l'ingresso in superstrada.

L'ultimo tentativo di furto ai danni una banca del territorio risale a marzo di quest'anno. Attorno alle 2.30 del mattino dei balordi avevano tentato l'assalto alla filiale Unicredit della frazione di Petrignano. I malviventi avevano speronato lo sportello Atm della filiale situata lungo la via, in pieno centro abitato, ma fortunatamente non erano riusciti nel loro intento. I ladri prima avevano rubato un carroattrezzi per il soccorso per poi tentare di agganciarci la cassaforte dello sportello appena divelto. Il tentativo falli' e furono costretti a fuggire a bordo di un'autovettura, poiché nel frattempo il rumore fatto aveva svegliato i residenti che avevano dato l'allarme ai carabinieri. La cassaforte rimase intatta, ma i danni furono tanti. Nel tentativo di rapina una parte del muro venne abbattuta e la cancellata della banca divelta. Tutto si consumò a pochi metri dalla stazione dei carabinieri di Petrignano. Ad arginare i furti in banca ci aveva pensato la pandemia. Dove non è arrivata la stretta collaborazione tra le forze dell'ordine e le banche ha infatti potuto il Covid 19. Nei primi nove mesi del 2020 sono stati 92 i colpi compiuti allo sportello, con un calo del 56,4% rispetto ai 211 dello stesso periodo del 2019. Ora però l'effetto Covid sembra essere svanito.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA