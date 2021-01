LA PAURA

ASSISI Un serbatoio di gpl e' stato colpito da dei massi che si sono staccati da un costone in località Paradiso. A seguito del violento impatto si è originata una fuga di gas che ha fatto scattare l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Assisi. La frazione di montagna situata a una decina di chilometri dal centro storico, nel pieno del parco del Monte Subasio, conta pochi residenti e diverse seconde case. L'unico momento dell'anno in cui si anima e' nel fine settimana successivo al 26 luglio che è dedicato a Sant'Anna. C'è una grande partecipazione alle funzioni religiose e un afflusso ancora superiore alla successiva conviviale con animazione musicale e fuochi d'artificio, da parte dei locali ma anche dei turisti delle strutture ricettive limitrofe. Sul posto ieri sono intervenuti anche i tecnici del Comune per valutare la situazione della costa dove si è verificato il distacco.

Terminata la riunione della giunta nel pomeriggio hanno raggiunto il luogo interessato dallo smottamento anche il sindaco Stefania Proietti e il vicesindaco Valter Stoppini per valutare se chiudere la strada che porta a Paradiso a causa del pericolo di caduta massi. Quanto alla fuga di gas interesserebbe soltanto alcune seconde case. Per cui la situazione sarebbe sotto controllo e non ci sarebbero persone da evacuare. Il distaccamento sarebbe da ricondurre al maltempo che imperversa da settimane. La neve è tornata a imbiancare stabilmente la cima del monte Subasio. In inverno del resto è frequente l'innevamento di questa montagna dell'appennino umbro-marchigiano, la cui vetta raggiunge i 1.290 metri sul livello del mare. Normalmente la neve fa la sua comparsa a partire dalla fine di novembre sino agli inizi di marzo, con accumuli anche molto considerevoli nel versante esposto a nord-est e nelle aree soggette alle forti raffiche di Tramontana che investono la montagna, specialmente a seguito del Buran. In concomitanza invece dei venti meridionali, frequenti sono le piogge che accompagnano le perturbazioni atlantiche in autunno e in primavera con temperature anche miti soprattutto nelle minime. Le precipitazioni annuali si aggirano comprese tra circa i 900/1100 millimetri. Nell'ultimo mese però le piogge sono cadute incessanti sulla montagna determinando smottamenti del terreno e le previsioni relative ai prossimi giorni non lasciano sperare in un miglioramento.

Massimiliano Camilletti

