Martedì 14 Settembre 2021, 05:01

L'INDAGINE

ASSISI Sorpreso in casa con due etti di hashish e poco meno di 7mila euro in banconote in gran parte false. L'uomo, un 24enne incensurato, è stato arrestato per spaccio dagli agenti dell'anticrimine del commissariato guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca. Su indicazione della procura di Perugia è stato quindi portato al carcere Capanne in attesa del giudizio. Contestualmente gli uffici della questura hanno avviato la procedura di espulsione. Fumo e denaro sono saltati fuori l'altra mattina dopo il blitz dei poliziotti nell'abitazione del ventiquattrenne situata nella periferia di Assisi.

A seguito di un'articolata attività d'indagine, l'uomo è stato individuato dagli agenti come uno spacciatore di hashish e marijuana in grado di gestire la piazza locale con significative disponibilità di droga e dal quale si rifornivano anche piccoli spacciatori locali. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto tre panetti di hashish. Un panetto ancora confezionato e altri due già aperti e utilizzati per lo spaccio per un peso complessivo di due etti. Inoltre hanno trovato 2800 euro in banconote da 100, 50 e 20 euro e quasi 200 banconote false da 20 euro, oltre a diverse magliette griffate ancora munite di cartellino. All'interno dell'autovettura dello spacciatore, di origini balcaniche e irregolarmente presente in Italia, è stata pure trovata e sequestrata una piccola bilancia di precisione. Era nascosta nella tasca posteriore dello schienale del sedile del passeggero. Sul piatto di pesata della bilancina, perfettamente funzionante, c'erano ancora dei frammenti di hashish. Il ventiquattrenne è stato a quel punto trasferito a Capanne.

Massimiliano Camilletti