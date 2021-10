Domenica 24 Ottobre 2021, 05:02

LO STUDIO

ASSISI La pandemia ha aggravato la povertà nel Paese anche su zone un tempo impensabili. È il caso di Assisi che contribuisce con quote importanti al Pil di tutta la regione Umbria. Si stima che il 78% del consumo in Assisi alta sia dovuto alla presenza di gruppi di pellegrini/turisti che arrivano in pullman. A Santa Maria degli Angeli tale quota e ancora superiore, è pari infatti all'81%. Il calo del fatturato si e avvertito in tutti i settori economici: per l'abbigliamento ad esempio la flessione e stata in media del 71%. Tra giovani laici e religiosi, la chiesa locale, da giugno 2020 a inizio 2021, ha messo a disposizione ad Assisi circa 7200 ore di volontariato nella sola dimensione dei servizi assistenziali, degli empori e della distribuzione.

Si tratta di dati contenuti nel ventesimo rapporto Caritas su povertà de esclusione sociale in Italia. Il rapporto contiene uno studio sugli effetti della pandemia in 4 aree di interesse turistico. Una di queste è appunto Assisi. Il settore del turismo e un perfetto esempio di come l'entita degli effetti pandemici sul sistema globale possa definirsi epocale. L'Organizzazione mondiale del turismo ha stimato per il 2020 perdite economiche che toccano i 1.100 miliardi di euro.

Massimiliano Camilletti

