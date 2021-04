15 Aprile 2021

LA SFIDA

ASSISI L'area dell'ex Montedison di Santa Maria degli Angeli si appresta a diventare un nuovo polo mondiale del pugilato. Proprio qui nascerà infatti un centro di formazione internazionale dedicato a tecnici, arbitri e atleti, che farà perno sul palaeventi e sull'area e sugli edifici già dedicati dal Comune a cultura e sport. Sarà una vera e propria accademia di formazione per tutte le figure professionali del mondo della boxe, nonché un centro di allenamento per tutte le squadre internazionali, innanzitutto per quella italiana. Assisi, che da oltre 30 anni ospita il centro nazionale federale di pugilato, vedrà così valorizzata ancor più la sua vocazione pugilistica.

L'European boxing academy è stata presentata ieri mattina nella sala della Conciliazione del Comune di Assisi dal presidente dell'Aiba (associazione internazionale boxe amatori) Umar Kremlev, dal presidente Eubc (european boxing confederation) Franco Falcinelli e dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti. Con loro presenti il presidente della federazione pugilistica italiana Flavio D'Ambrosi, il presidente onorario Fpi Vittorio Lai, il presidente Coni Umbria Domenico Ignozza, il vice presidente vicario Fpi Fabrizio Baldantoni e il segretario generale Fpi Alberto Tappa.

Ospitare in Italia, l'European boxing academy pone il nostro Paese sul tetto della cultura sportiva europea e riconosce al pugilato italiano il ruolo trainante nella formazione e nell'aggiornamento dei sistemi di preparazione tecnica, oltre a rappresentare un investimento economico ingente in un momento così delicato. Le oltre 200 federazioni sportive Aiba dei 5 continenti guarderanno ad Assisi come faro di rinascita. Lo ha detto con profonda convinzione il presidente Kremlev: «L'Italia è la terra da cui è partita la cultura del pugilato. Ad Assisi arriveranno migliaia di persone tra atleti, tecnici e manager per far diventare la boxe uno sport di massa in ogni paese del mondo. L'Academy è un progetto dedicato soprattutto ai giovani, in particolare a quelli più disagiati, offrendo educazione, recupero e condivisione dei valori propri dei grandi campioni». Proprio come il campione olimpico Roberto Cammarelle che ieri ha voluto portare la sua testimonianza: «Qui ad Assisi, città della pace e dei valori francescani, sono diventato un esempio per il mondo del pugilato e qui si potranno formare sportivamente tanti giovani grazie agli allenatori, agli educatori e ai giudici». La ricerca del talento sarà l'obiettivo principale perseguito. «L'accademia - ha sottolineato Falcinelli - sarà fondamentale per il rilancio del pugilato mondiale». «La boxe ha già dato tanto ad Assisi con il centro federale e il museo - ha ricordato il sindaco -, questo è l'inizio di un altro percorso, un primo step di formazione che porterà tanti ragazzi ad accostarsi al mondo del pugilato». «Nell'ottica di un nuovo impulso al pugilato italiano avviato nello scorso quadriennio - ha concluso Flavio D'Ambrosi, presidente federale Fpi - sono lieto di poter consolidare questo percorso in quella che da anni è la casa del pugilato».

