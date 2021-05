29 Maggio 2021

LA VICENDA

ASSISI Arrestato due volte nel giro di pochi mesi per spaccio di droga. Un trentaseienne italiano è stato sorpreso la prima volta mentre spacciava hashish e marijuana usando come base la sua abitazione dove era costretto in piena pandemia. Ora, a seguito di una perquisizione, nel suo appartamento gli agenti del commissariato di Assisi guidati dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca hanno trovato sei grammi e mezzo di hashish e 10 grammi di marijuana. Erano nascosti dentro un vasetto per le sorprese che normalmente si trova nell'uovo di cioccolato ed erano pronti per essere venduti.

Quantitativi tutto sommato non ingenti ma il perseverare nello spaccio è costato caro al trentaseienne: un anno di reclusione e 3mila euro di multa. Ad insospettire gli agenti è stato il passaggio nei pressi della casa dello spacciatore di un trentunenne della zona già noto agli uffici di polizia per i numerosi precedenti e perché assuntore abituale di sostanze stupefacenti. La circostanza ha spinto i poliziotti a seguirne i movimenti. Il trentunenne, in sella ad una bicicletta, si è avvicinato al portone di casa del pusher e dopo aver smanettato con il telefono, ha suonato il citofono ed è entrato. Quando, dopo pochi minuti è uscito e si stava allontanando dell'abitazione, è stato prontamente bloccato dagli agenti. Durante il controllo, il trentunenne ha consegnato spontaneamente poco più di un grammo tra hashish e marijuana appena acquistato come da lui stesso confessato. Non era nemmeno la prima volta che questo accadeva. Il contatto che precedeva l'acquisto avveniva normalmente tramite un messaggio inviato in un social. L'acquirente è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore abituale di droghe. Compiuti gli accertamenti del caso, gli agenti hanno a quel punto deciso di effettuare una perquisizione domiciliare d'urgenza presso l'abitazione dello spacciatore. Il ritrovamento di hashish e marijuana ha fatto sì che il trentaseienne venisse dichiarato in stato di arresto e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che, nella mattinata di ieri ha convalidato l'arresto e condannato l'uomo ad un anno di reclusione e 3000 euro di multa.

Lo scorso novembre quando è stato arrestato la prima volta consegnava la droga drive in' direttamente sotto casa sua. I poliziotti del commissariato di Assisi lo hanno individuato seguendo due assuntori abituali, a bordo di un autocarro. In pieno giorno, si sono fermati nelle adiacenze di una zona condominiale di Santa Maria degli Angeli per attendere, poco dopo, l'arrivo dell'uomo che, uscito dall'androne del palazzo, si è diretto verso di loro per consegnare una dose di cocaina e un grammo di hashish.

Massimiliano Camilletti

