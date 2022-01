Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

LA VICENDA

ASSISI Sorpresa al lavoro dietro il bancone senza green pass. È accaduto lunedì in un bar di Assisi dove gli agenti del commissariato alla richiesta di certificato verde, rivolta ad una donna impegnata a somministrare alimenti e bevande ai clienti, si sono visti esibire una certificazione cartacea relativa a un tampone effettuato prima di Natale. Il green pass era abbondantemente scaduto. I poliziotti a quel punto hanno elevato alla donna una sanzione di 400 euro e, in via cautelare, hanno disposto la chiusura dell'attività commerciale per 5 giorni «al fine di scongiurare il rischio di contagio per il notevole numero di turisti presenti in città e dunque dell'elevata probabilità di reiterazione del fatto».

Un fatto grave la cui ripetizione sarà più difficile qualora oggi il governo dovesse decidere di imporre il vaccino a tutti i lavoratori. Ad oggi infatti il lavoratore non vaccinato può ottenere il green pass per l'accesso al lavoro attraverso un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità).

Intanto, per contenere il rischio epidemiologico, gli agenti del commissariato di Assisi stanno effettuando senza sosta i controlli per il rispetto delle normative anti Covid-19. In particolare stanno attentamente monitorando bar, ristoranti, attività commerciali e luoghi di aggregazione per verificare e sanzionare eventuali irregolarità e soprattutto per sensibilizzare al rispetto dei protocolli previsti.

I CONTROLLI

I controlli effettuati nei giorni a cavallo della festività dell'ultimo dell'anno dai carabinieri hanno portato invece alla denuncia di un uomo che si è messo alla guida dell'auto ubriaco con il serio e potenziale rischio di causare incidenti stradali. Sulla sua strada ha trovato però una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Assisi che lo ha denunciato dopo aver accertato lo stato di ubriachezza mediante l'etilometro. All'uomo è stata ritirata immediatamente la patente ed è stato disposto il fermo dell'autovettura.

Un altro automobilista è stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente di guida. L'uomo è stato sanzionato amministrativamente senza poter però procedere al ritiro della patente. Ora Il proprietario del veicolo dovrà spiegare le motivazioni per le quali lo ha concesso in uso ad una persona sprovvista di patente.

Infine un ragazzo è stato trovato in possesso di un modico quantitativo di hashish per consumo personale. Alla vista dei militari il giovane ha provato a disfarsi del piccolo pezzo di fumo. Operazione che però non è sfuggita ai miliari che hanno recuperato l'hashish e segnalato il giovane alla competente autorità amministrativa.

Massimiliano Camilletti

