6 Aprile 2021

IL PROGETTO

ASSISI Incolumità dei pedoni a rischio nei centri abitati di Tordandrea e Castelnuovo. In particolare i residenti di Tordandrea denunciano la pericolosità di viale del Santo Patrono, il tratto della provinciale 408 che attraversa il cuore della frazione: «Le auto sfrecciano a velocità sostenuta ignorando i limiti. La strada è molto frequentata dai pedoni che si recano a scuola, in parrocchia o nella piazza centrale». La denuncia è stata raccolta dal consigliere comunale Fabrizio Leggio del Movimento 5Stelle che ha prontamente sollecitato l'installazione di strumenti utili a far rispettare i limiti di velocità per tutelare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti. «Così facendo - spiega - si ridurrà il rischio di incidenti e conseguentemente di danni a persone e cose. Sarà dunque opportuno coinvolgere l'ente proprietario della strada affinché, in tempi brevi, vengano installati, in entrata e uscita dal centro abitato, dei dissuasori di velocità con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superificie della pavimentazione».

Il vicesindaco Valter Stoppini fa sapere però che l'installazione dei dissuasori di velocità con dossi artificiali sulla strada provinciale in questione non è consentita: «In passato nel centro abitato di Tordandrea erano già state installate colonnine Speed Check, ossia contenitori per l'inserimento del dispositivo di accertamento della velocità che hanno un effetto deterrente, e dal primo gennaio 2018 ad oggi hanno accertato ben 471 violazioni dei limiti di velocità. Pertanto abbiamo previsto e finanziato con 30mila euro per quest'anno l'installazione di un autovelox fisso. La stessa dotazione finanziaria è stata prevista per l'installazione di un altro autovelox fisso nel centro abitato di Castelnuovo, dove la viabilità è purtroppo altrettanto pericolosa». In attesa del decreto attuativo che permetterà l'installazione di questi dispositivi, gli uffici comunali hanno avviato i contatti con gli enti preposti per le autorizzazioni.

Massimiliano Camilletti

