Venerdì 5 Novembre 2021, 05:01

SICUREZZA

ASSISI Aggredito un conducente d'autobus alla stazione di Santa Maria degli Angeli. L'aggressione è scattata a seguito del divieto di salire opposto ad un 58enne. Il mezzo aveva già raggiunto la capienza massima consentita dalle norme anti Covid. L'aggressore ha prima inveito verbalmente contro l'autista per poi scagliarglisi contro. Dalla colluttazione che ne è scaturita entrambi hanno riportato delle lesioni. Il 58enne, con numerosi precedenti di polizia e residente ad Umbertide, è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Assisi per interruzione di pubblico servizio.

Un 31enne, con numerosi precedenti di polizia, è stato invece sorpreso in un bar della zona industriale di Bastia Umbra e denunciato per violazione del provvedimento del foglio di via dal Comune emesso dal questore di Perugia.

E a Bastia mercoledì si è sviluppata una lite in un appartamento dove un uomo non ha accettato la decisione della fidanzata di interrompere la relazione. Nel momento in cui è arrivato nell'appartamento un amico della ragazza per portarla via il fidanzato si è scagliato contro di lui. L'uomo ha spintonato e percosso anche i carabinieri il cui provvidenziale intervento ha scongiurato un epilogo tragico della vicenda. In caserma ha dichiarato di avere agito in preda alla gelosia e alla collera. Le scuse non sono servite ad evitare la denuncia con l'accusa di aggressione a pubblico ufficiale.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA