Domenica 11 Luglio 2021, 05:02

SOLIDARIETA'

ASSISI Nuovi iscritti in crescita e donatori che hanno raggiunto quota 766 con oltre 500 donazioni effettuate dall'inizio dell'anno. È soddisfatto il nuovo presidente della sezione di Assisi dell'Avis Gianmatteo Costa ricevuto dal sindaco Stefania Proietti e dal vicesindaco Valter Stoppini nel palazzo comunale. Durante l'incontro è stata sottolineata l'importanza della donazione del sangue e si è rimarcata la necessita di sensibilizzare ancora di più i cittadini, in particolare i giovani, verso quello che è un vero e proprio atto di generosità. L'Avis è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 3400 sedi. Per quanto riguarda Assisi Costa, che succede a Roberto Gubbiotti, ha parlato di dati incoraggianti nonostante questi mesi siano stati caratterizzati da immense difficoltà a causa del Covid: «Donare il sangue è solidarietà e partecipazione, è un gesto di altruismo che aiuta a salvare la vita delle persone. Dobbiamo impegnarci per far sì che tutti, in particolare le nuove generazioni, acquisiscano sempre più la consapevolezza di quanto sia preziosa la donazione». L'Avis di Assisi intitolata a Franco Aristei ha celebrato nel 2020 i 40 anni di attività. Nel 2020 si è registrato un calo del soci donatori: al 30 novembre erano 850, mentre nel 2019 erano 972. Duecento le donazioni in meno, per la precisione poco sopra 700 nel 2020 rispetto alle 900 del 2019. Lo scorso anno i nuovi iscritti sono stati appena 24, a fronte dei 55 del 2019. Quest'anno, a sentire Costa, c'è l'attesa inversione di tendenza.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA