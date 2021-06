LA MEMORIA

ASSISI È stato assessore comunale e una persona attiva nel volontariato. In memoria di Tommaso Visconti sono state assegnate delle borse di studio per premiare quarantadue eccellenze scolastiche. Per il secondo anno, a causa della pandemia, l'assegnazione delle borse erogate dal Comune di Assisi è avvenuta on line, con il saluto dell'assessore alle Politiche scolastiche Paola Vitali e alla presenza di Rosella Pampanoni Visconti. Un appuntamento rivolto agli studenti delle ultime classi delle scuole primarie e secondarie di I e II grado e in particolare ai 42 ragazzi e ragazze che si sono distinti, non solo per il rendimento scolastico, ma anche per la buona capacità di relazione, il sentimento di solidarietà e il rispetto dell'ambiente e delle regole di convivenza democratica. «L'amministrazione comunale crede fortemente in questa iniziativa - ha affermato l'assessore perché è un modo per ricordare un esponente politico che ha fatto del bene per la comunità ed è l'occasione per destinare risorse economiche agli studenti più meritevoli. Come amministratori abbiamo il dovere di non dimenticare chi si è speso per la nostra città e nello stesso tempo dobbiamo prestare sempre più attenzione al mondo della scuola perché nelle aule si crea il nostro futuro». Le pergamene e le borse in denaro saranno ritirate dagli studenti domani, dalle 9 alle 18, all'Ufficio scuola, nella sede comunale di Assisi centro.

Massimiliano Camilletti



