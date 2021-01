IL PROVVEDIMENTO

ASSISI Ristori in arrivo per i commercianti. La legge di bilancio, approvata lo scorso 30 dicembre, prevede infatti il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali delle città santuario. Un risultato reso possibile grazie ad un emendamento che ha esteso i finanziamenti a fondo perduto (previsti nel Dl Agosto) alle attività commerciali di alcuni centri storici rimasti in precedenza esclusi come appunto Assisi. Fondamentale e' stata la sinergia con le altre città santuario (Loreto, Pompei, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, Mercogliano-Montevergine) e l'azione di sensibilizzazione del comitato assisano spontaneo di #noidimenticati e di Confcommercio Assisi.

I commercianti assisani hanno protestato per sei settimane prima di ottenere dalla Regione dell'Umbria circa 1500 euro lordi. Prima ancora il consiglio comunale aveva approvato una mozione per chiedere che venissero coinvolte le amministrazioni pubbliche delle città che ospitano santuari.

Solo nel centro storico di Assisi ci sono 300, tra bar, ristoranti, negozi di coccetti, pizzerie e varie, che rischiano di chiudere e che ora potranno ricevere un ristoro per i mancati introiti dovuti al calo del flusso turistico a causa della pandemia. «Le attività che svolgono commercio in filiera turistica, souvenir, enogastronomiche, prodotti tipici, religiosi, e naturalmente di commercio e abbigliamento, legate alla città turistica' ha precisato Vincenzo Di Santi, presidente di Confcommercio sono alle prese con una crisi gravissima, drammatica».

Massimiliano Camilletti

