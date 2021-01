ECONOMIA

ASSISI Un colosso americano della chimica, la Tti Flavours, e un'importante azienda italiana di distribuzione di prodotti dolciari, la Saima SpA, realizzeranno una propria sede ad Assisi. Due operazioni immobiliari concluse dalla Manini Prefabbricati in sinergia con il Comune di Assisi che hanno l'obiettivo di creare un centinaio di posti di lavoro nella città di San Francesco nell'immediato futuro. La Tti Flavours è un'azienda statunitense della East Coast, leader mondiale nello sviluppo degli aromi del tabacco per sigarette elettroniche. Lo stabilimento umbro avrà una dimensione di 3.000 metri quadrati e occuperà personale specializzato nell'ordine di decine e decine di risorse; l'investimento previsto supera i 10 milioni di dollari. La Saima SpA, oltre alla distribuzione dei prodotti dolciari, si occuperà della formazione di pasticcieri, panettieri e mastri cioccolatai. All'interno dell'edificio di 5.500 metri quadrati, infatti, oltre alle aree frigo e stoccaggio sono previste zone cucina e aule conferenze.

«Si tratta - dichiara il sindaco Stefania Proietti - di operazioni che agevoleranno lo sviluppo industriale della nostra città e soprattutto porteranno occupazione: circa 100 nuovi posti di lavoro. In un momento storico come questo, di grande difficoltà economica causata dalla pandemia, chi crea lavoro è più che mai il benvenuto ad Assisi». Entrambe le aziende intercettate, seppur così diverse da loro, per settore e cultura aziendale, hanno colto l'importanza e l'unicità di realizzare una propria sede ad Assisi.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA