LAVORI IN CORSO

ASSISI Quasi ottantamila euro ai residenti nel territorio comunale per abbattere le barriere architettoniche. Un altro consistente finanziamento è stato infatti assegnato a tal fine al Comune di Assisi e consentirà di finanziare tutte le richieste inserite in graduatoria.

Il Governo dal 2018, attraverso la Regione dell'Umbria, ha assegnato complessivamente 344.711 euro (comprensivi di quest'ultimo finanziamento di quasi 80mila euro), mentre il Comune di Assisi dal 2017 ha prelevato 50mila euro dai suoi bilanci. Complessivamente quasi 400mila euro destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche. Hanno diritto al contributo i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, i non vedenti, coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente, i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari e i centri o gli istituti residenziali per gli immobili destinati all'assistenza di persone disabili.

La domanda va presentata dalla persona disabile o dall'esercente la potestà al sindaco per l'immobile in cui ha l'effettiva dimora e dove si intendono eseguire i lavori entro il primo marzo di ogni anno per poter essere inserito nella graduatoria che il Comune invia alla Regione entro il 31 marzo. La Regione determina il fabbisogno regionale e invia la richiesta al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le domande non soddisfatte, restano comunque valide per gli anni successivi.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA