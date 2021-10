Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:00

L'EVENTO

ASSISI Sarà la Sardegna a donare lunedì, in occasione della festa di san Francesco, l'olio per la lampada sulla tomba del santo, secondo la tradizione che ogni anno vede una diversa Regione onorare il patrono d'Italia con questo dono. Dopo vent'anni, spetta nuovamente alla Sardegna compiere questo gesto. Offerta resa ancora più intensa e significativa dalla grave perdita di tanti olivi, anche antichi, che l'isola ha subito la scorsa estate a causa degli incendi che l'hanno colpita.

Per quanto riguarda le celebrazioni religiose, domenica a Santa Maria degli Angeli ci sarà il riconoscimento Rosa d'argento e a seguire la messa con l'offerta dei fiori con Frate Jacopa, il sindaco di Assisi, una rappresentanza del Comune e dello Storico Cantiere di Marino (Roma) e della pro loco di Santa Maria degli Angeli. Lunedì , dopo l'incontro con la municipalità di Assisi in piazza del Comune, le autorità e le delegazioni della Sardegna saranno accolte nella basilica papale dal custode del Sacro Convento fra Marco Moroni. A seguire la solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Antonello Mura, con i vescovi della Sardegna, il cardinale Vallini, il vescovo di Assisi, i ministri generali e provinciali delle famiglie francescane. Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, accenderà quindi la lampada votiva. Alle 11.30 ci sarà il saluto di fra Carlos Trovarelli, ministro generale dell'ordine dei frati minori conventuali e gli interventi delle autorità civili e religiose. Dopo i vespri, a conclusione della festa di San Francesco d'Assisi, si terrà la processione dei concelebranti e dei frati al cupolino della basilica e la benedizione all'Italia con la Chartula di San Francesco da parte del vescovo di Assisi monsignor Domenico Sorrentino.

Intanto c'è da registrare che il Governo ha stanziato 4,5 milioni di euro per l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Il provvedimento prevede l'erogazione del contributo in sei anni, dal 2022 al 2027, mentre le celebrazioni si svolgeranno nel 2026. Il provvedimento prevede l'istituzione di un Comitato nazionale, con il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco.

Massimiliano Camilletti