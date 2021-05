5 Maggio 2021

L'INIZIATIVA

ASSISI E' Arianna Tordoni il nuovo sindaco del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Assisi. E' stata eletta, tra i 23 studenti votanti, con 13 voti favorevoli. Vicesindaco è invece Elena Lippi, mentre presidente del consiglio comunale è Chiara Bastianini. L'insediamento del consiglio comunale dei giovani assisani, che ha eletto una governance tutta al femminile, è stato effettuato mediante videocollegamento. E' stato un momento particolarmente significativo che si è svolto con grande partecipazione ed entusiasmo da parte degli studenti provenienti dagli istituti scolastici secondari della città e delle frazioni (Frate Francesco, Alessi, Pennacchi, Convitto, Comprensivo per ciechi e sordomuti e Assisi International school).

Secondo il sindaco Stefania Proietti, l'assessore alle Politiche scolastiche Paola Vitali e il presidente del consiglio comunale Donatella Casciarri, si è trattato di «una straordinaria opportunità per i giovanissimi di avvicinarsi alle istituzioni e capire come funziona il Comune. I ragazzi e le ragazze di oggi saranno gli amministratori di domani, coloro che dovranno impegnarsi in prima persona per il bene della comunità». In particolare per il nuovo assessore alle Politiche scolastiche Paola Vitali è stata «un'esperienza importante che ha permesso ai nostri studenti di vivere il consiglio comunale in prima persona nelle funzioni e nelle dinamiche».

Massimiliano Camilletti

