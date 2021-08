Lunedì 23 Agosto 2021, 05:01

VIABILITÀ

ASSISI Brutto incidente in via Ermini a Santa Maria degli Angeli. Due auto sono uscite ammaccate in uno scontro avvenuto attorno alle 11. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e l'ambulanza che hanno fortunatamente potuto constatare che non ci fosse alcun ferito grave, L'urto è avvenuto in un momento di traffico molto sostenuto e in un punto spesso teatro di incidenti. Intanto per aumentare la sicurezza delle strade la giunta comunale ha approvato interventi di manutenzione straordinaria per complessivi 650mila euro. Una ventina i tratti stradali interessati dai lavori: strada da Ponte Grande a Petrata e strada dalla SP249 a Brigolante (Costa di Trex), strada di Paganzano (Pieve San Nicolò), via Diaz, i tratti asfaltati di via Patrono d'Italia, via Ponte Rosso e via Maratona (Santa Maria degli Angeli), l'intera via di Bassano (Rivotorto, nella foto), via delle Fornaci (Petrignano), via del Santo Patrono (Tordandrea), Via Rossi, viale dei Pini e piazzale Mascagni (Petrignano), via Dante Siena (Torchiagina), via Correggiano (Assisi), via Benzi (Viole), via del Collicello (Capodacqua), via della Tomba Romana (Castelnuovo) e via Ombrosa (Tordibetto). Questi lavori vanno ad aggiungersi agli interventi finanziati dal ministero delle Infrastrutture e ai cofinanziamenti elargiti dal Comune di Assisi a quei privati che si sono adoperati per il rifacimento di tratti vicinali a uso pubblico. La viabilità del territorio si estende per oltre 187 chilometri quadrati, con centinaia di chilometri di strade comunali e vicinali ad uso pubblico.

Massimiliano Camilletti