ASSISI Alla scoperta del Subasio con un nuovo approdo per gli escursionisti e gli sportivi che sceglieranno i tanti sentieri e percorsi pedonali e ciclo-pedonali presenti nella zona. Sono stati infatti ultimati lavori nell'ex scuola di Armenzano, risalente ai primi anni del Novecento, che ospitava anche gli studenti dei centri vicini. A piano terra è stata realizzata una sala polivalente con i locali dotati di cucine e servizi che potrà ospitare anche la sede della pro loco di Armenzano. Al primo piano l'ostello-rifugio. I lavori sono stati realizzati grazie a un finanziamento complessivo di 520mila euro disposto dal Gal (Gruppo di azione locale) con i fondi del Programma di sviluppo rurale (Psr) per 450mila euro e da un contributo di 70 mila euro del Comune di Assisi. L'intera operazione è rientrata nel recupero e nella riqualificazione funzionale del patrimonio paesaggistico-architettonico dei borghi rurali.

Il progetto aveva l'obiettivo di trasformare e rendere fruibile il complesso edilizio, abbandonato ormai da anni e in disuso, rientrante nel completamento delle infrastrutture presenti nel comprensorio montano-collinare del territorio, in particolare all'interno del Parco del Monte Subasio. Armenzano si trova lungo i sentieri della originaria via Lauretana, frequentati da San Francesco, e in questa zona si verificò l'episodio del beato Giovanni da Nottiano raccontato dalle fonti francescane quando il contadino abbandonò l'aratro e diventò uno dei seguaci del Poverello. Proprio in occasione dei festeggiamenti per il beato sarà inaugurata l'ex struttura scolastica. A breve partiranno anche i lavori sulla strada comunale che circonda il borgo, sulla via che porta a località Croce, e a luglio inizieranno pure i lavori sulla strada che conduce a Nottiano.

