Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

ASSISI Sorpreso al supermercato nonostante non potesse uscire di casa in quanto positivo al Covid-19. L'uomo, un sessantunenne di origine straniera, è stato denunciato per violazione della quarantena dagli agenti del commissariato di Assisi guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca. I poliziotti, nell'ambito dei controlli disposti dalla questura di Perugia al fine di verificare il rispetto delle normative sul contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, hanno fermato e identificato tre uomini nei pressi di un supermercato lungo una delle strade centrali di Santa Maria degli Angeli. Dopo aver consultato le banche dati informatiche in uso alle forze dell'ordine, hanno rilevato che il sessantunenne aveva una segnalazione in base alla quale gli veniva vietato di uscire dalla propria abitazione in quanto positivo al Covid-19. Positività che è stata confermata anche dall'Usl.

È bene ricordare che chi è positivo e viola la quarantena rischia la denuncia. Si tratta di un reato contravvenzionale che prevede l'arresto e da tre a 18 mesi e l'ammenda da 500 a 5000 euro. Se durante la violazione della quarantena si infetta qualcuno, scatta la denuncia per il reato di epidemia colposa o dolosa. Chi è consapevole di avere il coronavirus ma non lo dichiara, «contravvenendo alle regole di isolamento domiciliare e quarantena», oltre all'imputazione ex articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) rischia anche reati più gravi se dal suo comportamento derivano danni per altre persone.

Chi infine rientra nei contatti stretti di un positivo e viola l'isolamento fiduciario rischia la sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro.

Massimiliano Camilletti

