Martedì 21 Settembre 2021, 05:02

L'EVENTO

ASSISI Buona affluenza alla settima edizione del Cortile di Francesco, nonostante la partecipazione limitata ai possessori di Green pass: un successo per tutti vedere la risposta e l'entusiasmo del pubblico ad Assisi, segno, di speranza e ripresa alla normalità. Un evento che ha riscosso consensi partendo proprio dal tema della speranza. Argomento affrontato dagli oltre 70 relatori in dialogo nei 22 incontri organizzati dai frati della Basilica di San Francesco di Assisi e dall'associazione Oicos Riflessioni.

«Siamo giunti alla conclusione di queste giornate e di questa edizione del Cortile ha dichiarato il Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni - ringrazio tutti coloro che in modi diversi hanno fatto sì che questa edizione potesse avvenire in larghissima parte in presenza. Non lo immaginavamo, lo speravamo, proprio quando abbiamo cominciato a pensare il Cortile di quest'anno e quando ci siamo detti che il tema poteva essere speranza, quando eravamo ancora in lockdown, quando ad Assisi c'erano solo i frati e i collaboratori. Era una sfida, pensare si potesse realizzare, ma abbiamo detto: ci proviamo, sicuramente si potrà fare in presenza».

Grande adesione di pubblico in particolare per gli incontri con Dacia Maraini, Paolo Crepet, Massimo Cacciari, Michela Marzano e Maurizio Landini.

