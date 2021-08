Domenica 15 Agosto 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

ASSISI Pubblicato un avviso per l'accesso ai contributi a favore di famiglie con almeno 4 figli. Si tratta di un provvedimento di sostegno economico finalizzato a sostenere le famiglie numerose che, in quanto tali, hanno un maggior carico di lavoro nella crescita e nell'educazione dei figli. Il contributo è di 150 euro per ogni figlio minore. La somma complessiva contemplata dall'avviso è di 12.405,35 euro ed è riservata a coloro che fanno richiesta e risultano in possesso di determinati requisiti, come il numero dei figli pari o superiore a quattro, con età inferiore ai 26 anni, conviventi, di cui almeno uno minore di 18 anni, e un Isee del nucleo familiare non superiore a 36 mila euro. All'avviso pubblico sono aderire soltanto i residenti nei comuni rientranti nella Zona Sociale 3 (Assisi capofila, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) e le domande possono essere inviate entro il 3 settembre 2021 o tramite raccomandata a/r o tramite posta elettronica (Pec). Dopo la scadenza del termine si procederà all'esame delle domande e dopo l'istruttoria formale e le valutazioni sui requisiti, sarà redatta una graduatoria e in base a questa saranno erogati i contributi, in un'unica soluzione e fino alla concorrenza delle risorse economiche stanziate. Il Comune si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti, e di effettuare dei controlli a campione. Per tutti i dettagli dell'avviso si può consultare il sito www.comune.assisi.pg.it .

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA