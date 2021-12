Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

LA VICENDA

ASSISI Aggredita e ferita dal cane del vicino. Un cane di grossa taglia sabato mattina si è allontanato dalla recinzione di un'abitazione nella periferia di Petrignano e si è avventato contro una vicina di casa. Un'anziana signora che è caduta a terra dopo che il cane le è saltato addosso. La donna è stata ferita ad un braccio ed è stata portata al pronto soccorso dove le sono stati applicati numerosi punti di sutura. Momenti di terrore che sono terminati con l'intervento del proprietario che aveva perso di vista l'animale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Petrignano.

Lo scorso anno un fatto analogo si è verificato a Bastia Umbra. In via Sicilia, un uomo stava passeggiando col proprio cane, un segugio, quando un pitbull ha saltato il recinto di un'abitazione vicina. Il cane si è subito attaccato con il segugio. Il padrone, nel tentativo di proteggerlo e liberarlo dalle grinfie del pitbull, è stato a sua volta aggredito. L'uomo ferito è stato portato prima all'ospedale di Assisi e poi al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sia il segugio che il suo padrone se la sono cavata con delle ferite e tanto spavento. Il pitbull invece è stato portato all'Asl dove è stato visitato. La visita ha evidenziato la natura non aggressiva del cane che tuttavia, per evitare il ripetersi di fatti simili, deve avere la museruola quando esce dal recinto. Spesso i pitbull vengono considerati aggressivi e pericolosi, soprattutto per i bambini. Si tratta di un pregiudizio diffuso, di fatto quando si ha a che fare con cani potenti fisicamente, le persone devono infatti essere consapevoli di cosa comporta prendere un cane di una razza come il pitbull e assumersi la responsabilità di addestrarlo ed educarlo come si deve.

Per questo è di certo più corretto affermare che non esistono cani potenzialmente pericolosi, ma sono i padroni che non sempre sono in grado di gestire il proprio cane come dovrebbero.

Massimiliano Camilletti

