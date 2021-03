10 Marzo 2021

L'INCUBO

ASSISI Allontanato da casa per aver aggredito ripetutamente moglie e figlia. Il provvedimento del gip del tribunale di Perugia è scattato nei confronti di un settantaquattrenne residente nell'Assisano.

La misura cautelare è stata adottata dopo che, nei giorni scorsi, la moglie si è presentata presso la stazione dei carabinieri di Petrignano. Dopo esser stata accolta dai militari la donna si è abbandonata ad un pianto liberatorio per poi raccontare le molteplici vessazioni fisiche e morali subite insieme alla figlia. Ad accompagnare il drammatico racconto ha prodotto i referti dei medici dell'ospedale di Assisi cui le due donne hanno dovuto spesso rivolgersi per le necessarie cure. L'uomo era già noto ai carabinieri che gli avevano ritirato le armi e la relativa licenza con cui le deteneva legalmente.

Tuttavia questo non era servito a far migliorare la situazione all'interno delle mura domestiche. Al punto che la donna non ce l'ha fatta più ed ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri per chiedere aiuto. Gli accertamenti condotti dai militari hanno portato all'adozione del provvedimento di allontanamento del settantaquattrenne dalla propria casa dove viveva insieme alla moglie e alla figlia. «Si tratta soltanto dell'ennesimo episodio di violenza di genere che si verifica in provincia - precisano i carabinieri -. Anche in questo caso è stato raccomandato alle due donne di chiamare immediatamente il 112 qualora fossero rilevate inosservanze alle prescrizioni imposte all'uomo dalla magistratura». Ad un'altra donna invece ieri è stata rubata la borsa con tutti i documenti davanti al cimitero di Santa Maria degli Angeli.

